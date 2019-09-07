灣仔道劏房三級火8人受傷 　1死1昏迷

【12:40】消防表示，起火單位位於13樓，面積約5乘10米，間有三個房間，是中間房首先起火，由於擺放有大量雜物，以致濃煙充斥。火警中的死者當時昏迷在廚房，為起火房間的毗鄰住客，火警原因仍有待調查。火警中共6男2女受傷，包括一名消防員。消防處共出動140名消防員、開動一條喉、一鋼梯及四隊煙帽隊灌救，共疏散逾100名住客。至於該單位有否違規建築，將會交由屋宇署跟進。

【11:19】火警於10時25分大致救熄，其中一名昏迷男子，經搶救後證實死亡。

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灣仔道234號一幢住宅大廈，今早(7日)8時27分發生火警，現場消息稱，起火位置在13樓，1名男子昏迷，另外2男1女受傷被困走廊，消防到場派出搜救隊登樓救援，至早上8時44分將火警升為三級，逾50名住客狼狽疏散，部分人赤足，有長者需要由消防抱同落樓，30多名住客則逃上天台暫避。期間灣仔道近天樂里來回全線封閉，巴士需要改道。

一名姓羅女住客稱，她居於十樓，事發時正在睡覺，期間聽到鄰居大嗌火燭，於是離家逃生，但發現走廊濃煙密布，只好返回屋內，等候消防員帶領落樓。另外一名居於15樓的姓董住客稱，起火時未及穿回拖鞋，便冒險抱着愛貓，搭電梯逃生。

至早上9時47分，火警受到控制，消防出動1條喉及4隊煙帽隊灌救，送院人數亦增至7男1女，其中2男昏迷，當中1男需要轉送瑪麗醫院，另外5人留醫。