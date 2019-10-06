修例風波：港鐵重開近一半車站　服務晚上9時結束

港鐵周日早上(6日)表示，經過審視修復工作的複雜性，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，將重開45個車站，其餘48個車站繼續關閉。為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務將提早於今晚9時結束。

重開車站後，將軍澳綫提供來往北角站至油塘站服務，東涌綫提供來往香港站至青衣站服務。其他路綫有個別車站繼續關閉，列車將不停站。服務維持約6分鐘一班。馬鞍山綫及迪士尼綫暫停服務。南港島綫則有免費接駁巴士來往海洋公園站至堅尼地城站

關閉車站如下:

荃灣綫 : 金鐘站 、尖沙咀站、佐敦站、旺角站、太子站、深水埗站、長沙灣站、葵芳站、大窩口站、荃灣站。

觀塘綫 : 旺角站、太子站 、樂富站、黃大仙站、九龍灣站、牛頭角站、觀塘站、調景嶺站

港島綫 : 西營盤站、上環站、金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站、天后站、炮台山站

南港島綫 : 金鐘站

將軍澳綫 : 調景嶺站、將軍澳站、坑口站、寶琳站、康城站

東涌綫 : 欣澳站 、東涌站

東鐵綫 : 大圍站、沙田站、太埔墟站、粉嶺站、上水站

西鐵綫 : 尖東站、荃灣西站、元朗站、天水圍站、屯門站

迪士尼綫 : 暫停服務

馬鞍山綫 : 暫停服務

輕鐵則有四條路綫暫停，包括614, 615, 705, 751，其餘路綫維持15至20分鐘一班。由於個別車站因被嚴重破壞，列車不停有關車站。港鐵巴士就會提供有限度服務。

機場快綫方面，由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站及機場站服務，博覽館站關閉，列車不停博覽館。並應機管局及政府要求，下午1時起至尾班車，提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。另外九龍站市區預辦登機手續全日暫停，香港站市區預辦登機手續服務則正常。

直通車則因應保安考慮及風險評估，取消以下班次: 廣州往九龍(Z809, Z805, Z819); 九龍往廣州(Z818, Z810)；上海往九龍(Z99);九龍往上海(Z100)。

港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此必須在確定車站及沿綫設施在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。