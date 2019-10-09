修例風波：港鐵今日仍有7個車站關閉　列車服務晚上8時結束

【06:05】港鐵車站在今晨接近6時左右陸續開放，重開的車站亦大致運作暢順，惟仍有部分售票機、閘機等設施仍然未修理好，一些車站僅部分出入口可供使用。

【05:02】港鐵宣布，今日（9日）仍有7個車站關閉，列車服務晚上8時結束。輕鐵仍有4條路線暫停。

港鐵稱，經審視修復工作的進度，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵今天重開大部份車站，有7個車站仍然關閉，相關鐵路綫列車不停該7個車站。關閉的車站包括： 觀塘站、旺角站、將軍澳站、坑口站、車公廟站、沙田圍站及石門站。

港鐵會安排免費接駁巴士來往寶琳站至調景嶺站，中途停坑口站、將軍澳站。

為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務將會提早於今天晚上8時結束。

輕鐵：

-4條路綫暫停，包括705、614、615、751P

-706、751綫在天水圍區改道

-751綫在屯門區不停友愛站

-所有輕鐵車輛不會行經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站、天水圍站

機場快綫

-由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。

-港鐵會與機管局及政府有關部門保持聯絡，按情況決定晚上8時後的服務安排，並會適時公布有關詳情。

港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此必須在確定車站及沿綫設施在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。

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反修例風波持續4個月，港鐵在近日的示威活動中受到嚴重破壞，服務受嚴重影響。而港鐵昨日（8日）深夜更新車務最新情況，表示經過努力復修並與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵各線今天（9日）大致維持正常列車服務，然而部分受嚴重破壞車站仍然暫停開放，個別車站出入口或設施需要較長的復修時間。為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務也會提早結束。港鐵待確定服務具體安排後，會於今日早上詳細公布。

港鐵同時會繼續因應實際情況和安全考慮，在提供服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。

機場快綫方面，今日由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機手續服務正常，截止時間為飛機起飛前90分鐘。