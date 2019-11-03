天氣預報：周五「立冬」漸轉寒冷　低見20°C

最近天氣轉涼，秋意漸濃，厚衣係時候出動！天文台預測，受季候風補充影響，本周中後期沿岸地區風勢頗大。而周五(8日)是廿四節氣中的「立冬」，以傳統曆法計算，已是冬季開始，天氣漸轉寒冷。天文台預測當日氣溫最低20度，市民外出謹記要添衣，以免着涼。

天文台表示，東北季候風會在未來數日持續影響華南，該區普遍晴朗，早上天氣稍涼。此外，一個低壓區會在本周於南海中南部發展，並為該區帶來不穩定天氣。

根據9天天氣預測，明日起至周五(4日至8日)5天均為天晴，間中幾天乾燥，氣溫介乎20至28度。周六(9日)部分時間有陽光，早晚有一兩陣微雨，介乎21至26度。下周日(10日)短暫時間有陽光，最低21度。下周一(11日)及周二(12日)預測部分時間有陽光，介乎22至27度。

冬季的節氣包括「立冬」、「小雪」、「大雪」、「冬至」、「小寒」及「大寒」。 古代氣象學專著《月令七十二候集解》稱：「立，始建也；冬，終也，萬物收藏也。」秋收冬藏，意思說冬季是一年最後的季節，是收割的時候。