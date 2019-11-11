修例風波：示威者干擾運作　港鐵多條路線飛站或停駛

【09:19】港鐵將軍澳站來往至鰂魚涌站服務暫停。

【09:14】將軍澳線因調景嶺站有示威者阻礙列車運作，將軍澳站來往鰂魚涌站的列車服務暫停，現時將軍澳綫只維持寶琳/康城來往將軍澳。

【09:03】觀塘線因調景嶺站有列車車門受阻，來往觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，何文田站至觀塘站來回方向6分鐘一班車。

【09:00】火炭站有人進行路軌範圍，來往火炭至沙田列車服務受阻。

【08:50】上環站列車緊急逃生門已收回，港島線列車服務逐步回復正常。

【08:48】西鐵綫服務紅磡站往返元朗站，每10分鐘一班；元朗站往返屯門站暫停服務，港鐵建議乘客使用其他交通工具。

【08:45】港鐵沙田站，示威者約8時在站內聚集，有部分帶口罩人士站在入閘機前，並擺放雜物企圖阻礙乘客入閘。港鐵於沙田站平台安排接駁巴士接載部分乘客。期間有市民與示威者發生碰撞，防暴警一度到場，於約15分鐘後離開。

【08:37】荃灣線來回方向現時約5-6分鐘一班車，不停葵芳站。

【08:11】港島線上環站有列車的緊急逃生門被人打開，港島線服務受阻。

【07:57】今晨約6時40分，有人疑於港鐵上水站與粉嶺站之間一條行人天橋上向路軌範圍掉雜物，一班由上水往九龍方向列車駛過時懷疑撞到雜物，其後需要慢駛入粉嶺站，列車廣播隨即要求車上乘客落車，該列列車現仍停泊於粉嶺站月台，列車服務因而受阻。有港鐵職員到場視察，港鐵將安排接駁巴士接載受影響之乘客。

【07:50】將軍澳綫服務逐步回復正常。黃埔站消防設施被破壞，車站臨時關閉。馬鞍山綫石門站附近往大水坑方向有雜物，及恆安站被縱火，石門站來往烏溪沙站列車服務暫停

[07:23]將軍澳綫調景嶺站往北角方向有列車車尾的緊急逃生門被人打開，將軍澳綫服務受阻；因應東涌站有突發情況，車站臨時關閉，東涌線列車現時不停東涌站；現時香港站來往青衣站4分鐘一班；香港站來往欣澳站12分鐘一班。

[07:03]馬鞍山綫石門站附近往大水坑方向路軌範圍有雜物，馬鞍山綫列車服務受阻，來回方向列車駛經該路段時需慢駛，整體車程額外多5-10分鐘。

[06:33]由於東鐵線沿途多處都有人繼續向路軌範圍投擲雜物，為安全起見，東鐵線服務需要作出調整：

紅磡來回火炭，5分鐘一班車，火炭至羅湖/落馬洲站，暫停服務。港鐵正安排免費接駁巴士，行走受影響路段（沙田至落馬洲中途停各站，以及上水至羅湖站），請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他交通工具。

[06:19]港鐵稱，東鐵線粉嶺站附近，剛剛有人從高處向路軌範圍擲物品，一列南行及一列北行綫的截客列車擋風玻離受損，為審慎起見，車務控制中心安排列車回廠檢查，車上乘客需要轉乘下一班車繼續行程。

【05:44】港鐵稱，今早東鐵線多處的路軌範圍，均被人放置雜物，包括在沙田與大圍站之間，有單車及木梯，以及大學站附近有水桶等；港鐵人員已進行清理，目前未有影響東鐵線的列車服務，港鐵會繼續密切留意有關情況。

【05:31】由於受到路面障礙物影響，天水圍區輕鐵路線705、706、751及761P自頭班車起的服務將會延誤。港鐵稱職員正在處理，以期可盡快恢復服務。

-----------

【05:01】港鐵周一（11日）清晨更新列車服務安排，稱與相關政府部門商討後，港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：

• 11月11日至15日(即日至星期五)，服務於晚上11時30分結束。

• 11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。

機場快綫方面，自頭班車起提供來往香港站、九龍站、青衣站、機場站、博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

而因應機管局及政府要求，11月11日至15日每晚11時30分起至尾班車安排如下：

• 機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站。

• 九龍站市區預辦登機服務晚上10時30分起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

• 港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。請為行程預留充裕時間。