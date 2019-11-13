修例風波：港鐵多個車站關閉　東鐵全線暫停

【07:38】西鐵線錦上路站至屯門暫停服務，目前只能維持錦上路站至紅磡站的服務。

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港鐵今日(13日)清晨表示，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後， 港鐵各線(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。東鐵線全線暫停。旺角站、屯門站、將軍澳站亦要暫時關閉，列車亦不停相關車站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。港鐵會繼續評估風險狀況，並會在有需要時縮短服務時間。

另輕鐵方面，由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下：

- 705, 761P及751P線暫停。

- 610, 614及615綫將維持屯門碼頭至洪水橋站的服務。

- 751線在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。屯門區將由市中心改經安定，兆麟，以三聖為終點站。

- 614及614P線將由市中心改經屯門，河田，屯門醫院往元朗/兆康站方向

- 所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。

- 所有輕鐵路線將維持13至25分鐘一班。