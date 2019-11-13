修例風波：九巴新巴及城巴維持有限度服務

九巴表示，九巴及龍運巴士以下路線維持有限度服務：

九巴：3D, 3M, 7M, 12, 29M, 31M, 36M, 59M, 66M, 68M, 98A, 213M, 213S, 235M

龍運：

A33X, A36, A37, A43, S64

九巴指以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。九巴會繼續因應路面情況作出調整。另外，部分九巴及龍運路線或會作出改道安排部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。九巴及龍運會適時更新巴士服務資料。

另外，新巴城巴表示，因應道路情況，新巴城巴現時47條路線提供有限度服務，其餘路線暫停服務。乘客如要查詢個別路線改道詳情；臨時巴士站安排，乘客可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴城巴正在因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後會盡快更新。另外，城巴B5號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午10時15分及10時30分。

提供有限度服務巴士線如下：

8X, 9, 10, 14, 15, 19, 27, 38, 41A, 42, 43M, 48, 70, 72, 73, 78, 85, 90, 94A, 95, 95C, 96, 97A, 98, 116, 592, 595,788, 789, 930, 930A, 930X, 962, 962B, A10, A11, A21, A29, B3, B3A, B5, E11, E11S, R8, S52, S52A,S56

在九巴大部分路線有限度服務運作下，有讀者今晨在美孚巴士總站，目睹有九巴員工專車接走車長，而巴士站頭已無車長開車。