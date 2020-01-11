天氣預報：己亥年最後節氣　「大寒」高見21°C

1月20日將迎來今個農曆年的最後一個節氣「大寒」，代表極冷，一般是一年之中最為酷寒的一天。資料顯示，近半世紀以來，最凍的「大寒」錄於2004年，只得攝氏8度，最暖的「大寒」則要追溯至1969年，高達26.4度。天文台預測今個「大寒」最低氣溫17度，最高氣溫達21度，所謂「大寒不寒，春分不暖」，寒冷天氣會向後展延，到來年「春分」，有機會十分寒冷。

天文台預測，與一道冷鋒相關的東北季候風會在未來一兩日影響廣東，令該區天氣顯著轉涼及有幾陣雨，受季候風持續影響，下周沿岸地區早上天氣仍然清涼。

最新九天天氣預報，明日(12日)天氣顯著轉涼，大致多雲，日間部分時間天色明朗，稍後有幾陣雨，最低氣溫跌至16度，最高氣溫20度；及至下周一(13日)及下周二(14日)早上清涼，氣溫介乎15至21度；下周三(15日)及下周四(16日)有微雨，氣溫介乎17至22度；下周五(17日)及下周六(18日)短暫時間有陽光，氣溫介乎16至20度；而再下一個周日(19日)部分時間有陽光，氣溫介乎17至21度；「大寒」日(20日)同樣有陽光，最低氣溫17度，最高氣溫則為21度。