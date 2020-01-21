天氣預報：過年前和暖　初二起轉涼最凍13°C

臨近新春，天氣不算太凍，年廿八(22日)到年三十晚(24日)天氣和暖，介乎18至25度，庚子鼠年大年初一(25日)亦相當溫暖，介乎18至22度，年初二(26日)開始顯著轉涼，最低氣溫跌至僅13度，大家新正頭出門拜年𢭃利是，記得着多件衫呀。

天文台表示，受一股溫暖潮濕的海洋氣流影響，未來兩三日廣東沿岸有霧，一股清勁的東北季候風會在除夕晚抵達沿岸地區，該區風勢較大及有幾陣雨，預料年初二北風增強，同時受高空擾動影響，廣東天氣轉冷，雨勢較為頻密。

根據九天天氣預報，明日(22日)氣溫介乎18至22度，大致多雲，初時有一兩陣微雨，晚上沿岸有薄霧；23日至年三十晚(24日)部分時間有陽光，早晚潮濕，有幾陣霧，介乎19至25度。

踏入農曆新年，大年初一(25日)氣溫介乎18至22度，大致多雲，有幾陣雨，能見度較低。年初二(26日)天氣開始顯著轉涼，多雲，間中有雨，介乎18至22度；年初三(27日)至年初六(30日)早上清涼，初三及初四(28日)有幾陣雨，最低氣溫跌至僅13度，最高氣溫19度。