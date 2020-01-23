天氣預報：暖住過初一　初三四降溫低見12°C

明日(24日)就是年卅，迎接庚子鼠年，年卅晚及初一天氣和暖但有幾陣雨，市民出外團圓或拜年記住帶遮。大年初二開始天氣顯著轉涼，初三初四更跌至僅12度，預計會發出今年首個寒冷天氣警告，之後一連四日(29日至2月1日)天氣乃相當清涼，徘徊於13至20度，大家拜年記得添衣，過年新買的寒衣有機會可以出場喇！

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在除夕及年初一影響廣東沿岸地區，該區有幾陣雨，預料一道冷鋒將於年初二抵達華南沿岸，該區氣溫顯著下降，雨勢較為頻密，隨後一兩日早上寒冷，受乾燥的東北季候風影響，下周中期華南普遍晴朗。

根據九天天氣預報，年卅(24日)最低氣溫20度，最高25度，短暫時間有陽光，潮濕有霧，稍後有幾陣雨；大年初一(25日)多雲、有雨及薄霧，介乎19至22度。

年初二(26日)開始，天氣顯著轉涼，介乎15至19度；初三(27日)至初四(28日)，最低氣溫更跌至僅12度，最高氣溫亦只得17度，屬寒冷天氣；至於初五(29日)至初八(2月1日)一連四日氣溫稍稍回升，但乃相當清涼，大致天晴及乾燥，介乎13至20度。