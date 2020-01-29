東鐵線沿線多站路軌有雜物　列車一度需慢駛

【08:31】港鐵表示，事件已處理好，目前東鐵線服務可陸續回復正常。

【07:49】港鐵表示，現時由於有人進入大學站附近的路軌範圍，以及多個車站附近路軌上有障礙物，目前東鐵線列車需要慢駛，東鐵綫來往紅磡站及羅湖站/落馬洲站的行車時間預計需要額外10至15分鐘，呼籲請乘客為行程預留充裕時間。

【07:30】早上約6時52分，東鐵線大學站與大埔墟站之間一段路軌出現火光，懷疑被人投擲汽油彈，消防到場處理。此外，早上7時26分，沙田站亦被發現有雜物阻礙路軌。

【07:18】港鐵表示，東鐵線頭班車按時開出，但其後有零星再發現有外物在路軌範圍。

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今日(29日)凌晨3時51分，警方接獲港鐵職員報案，指東鐵線上水往粉嶺一段路軌上有竹枝、鐵絲網及單車等雜物。警員接報到場，經初步調查後，懷疑有人在劍橋廣場行人天橋上，將該批雜物掟落路軌，正追查歹徒犯案動機，警員並將該批物件檢走。惟至約4時半，上水站路軌再有單車、垃圾桶等雜物阻礙，港鐵職員到場處理，並指今晨列車服務正常，未受事件影響。

此外，今晨5時54分，一列列車駛至大學站及火炭站之間時，車長發現路軌範圍被人投下雪糕筒，列車需要停低讓職員進入路軌進行清理。該班列車在駛至大學站後回廠檢查，車上乘客轉乘下一班列車，列車服務一度受阻。

近日「武漢肺炎」新型冠狀病毒疫情肆虐，有市民對香港特區政府不能控制疫情深感憤怒，有人在網上多個社交平台以「救香港，癱交通；救醫護，齊罷工」的標語，號召今日(29日)全港三罷，將於上午在全港多處截斷交通，揚言「不封關、不上班」，要求政府封關防止疫情從內地湧港。