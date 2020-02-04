上月平均氣溫18.6°C　成有紀錄以來最暖1月

2020年踏入2月，天文台表示，由於影響華南的東北季候風於上月大部分時間較正常弱，香港錄得有記錄以來最暖的1月。其中，上月的平均最高氣溫及平均氣溫為21.2度及18.6度，分別較其正常值高2.6度及2.3度，兩者皆是有記錄以來1月的最高值。

天文台總結上個月天氣，上月平均最低氣溫為16.8度，較其正常值高2.3度，是有記錄以來1月的其中一個第二高。另1月雨量亦較正常少，全月只錄得14.8毫米的雨量，約是正常值24.7毫米的60%。

1月的天氣反覆，因風勢由頗大轉弱，上月1日天氣清涼及有雨，其中自1月2至7日普遍晴朗。其後，隨着一股東北季候風於1月8日早上抵達華南沿岸地區，香港天氣持續晴朗，當日下午東風增強，在陽光充沛的情況下，錄得的氣溫上升至全月最高的26度，隨後天氣受季候風、海洋氣流及冷鋒共同影響下，天氣變得飄忽，期間曾多處地區能見度較低，氣溫轉涼及有雨。

去到農曆新年間的1月28日，日間雲層逐漸消散，天氣轉為天晴乾燥，早上香港天文台錄得的氣溫下降至全月最低的10.8度。在冬季季候風影響下，本月餘下時間本港持續普遍晴朗及乾燥，早上天氣寒冷。