跑馬地地盤發現懷疑戰時炸彈　警方封路疏散市民

【17:20】警方將會作出以下臨時交通改道安排，臨時封路，包括厚德里，全線皇后大道東（黃泥涌道至堅尼地道路段），及全線司徒拔道（肇輝臺至皇后大道東路段）。

臨時改道，黃泥涌道北行線不能左轉入厚德里，黃泥涌道北行線不能左轉入皇后大道東西行線，堅拿道天橋南行線（跑馬地出口）不能右轉入皇后大道東西行線。沿司徒拔道落山的車輛應在肇輝臺掉頭。另外，沿堅尼地道落山的車輛需要轉左入皇后大道東西行線，皇后大道東東行線的車輛需要在堅尼地道交界路口掉頭；或右轉入堅尼地道上山。

基於安全考慮，警方呼籲公眾人士不要前往附近範圍，並請現場人士聽從警方指示，進行疏散。

【16:00】一隊警員進入地盤，搬沙包將炸彈圍起。毗鄰錫克廟外的司徒拔道一帶的行人路已封閉，廟內的信眾也要疏散。錫克廟職員稱，疏散了250人，現時廟已經無人，同時搬走左一本神聖聖書去安全地方。

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今早(29日)11時34分，跑馬地厚德里一個地盤，有工人發現懷疑戰時炸彈，報警求助。警方爆炸品處理課人員到場處理，消防亦在場開喉戒備。據悉，該懷疑戰時炸彈長約40吋長，直徑約19吋，疑為戰時炸彈。下午2時許，警員進入附近酒店，要求疏散住客。此外，警員指於下午4時，司徒拔道南北行及皇后大道東東西行全線封閉，以便進行拆彈。

受事件影響，黃泥涌道往灣仔方向近香港灣仔帝盛酒店的慢線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙，出現車龍。