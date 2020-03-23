天文台料今年溫度偏高　全年或有4至7個熱帶氣旋

天文台展望今年天氣，預計香港有機會於6月或以後踏入風季，全年或有4至7個熱帶氣旋進入香港500公里範圍；同時受全球暖化影響，預計今年的全年平均溫度偏高，有可能成為最高氣溫記錄的首10位。

天文台今日(23日)舉行簡報會，闡述對香港今年天氣的展望，以及回顧去年天氣狀況。新任天文台台長鄭楚明表示，今年或有4至7個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，數目大致正常。

而全年總雨量是正常至偏少，即介乎2000至2600毫米，惟他強調香港仍有機會受暴雨影響，「唔好見到偏少就以為影響小」，呼籲市民應為風雨季作好準備。

被問到今年會否出現如「山竹」等超強颱風，鄭指目前難以預測，「未做到咁細緻」。至於厄爾尼諾現象及拉尼娜現象方面，他表示參考相關氣象報告，預計赤道太平洋海面水溫或有下降趨勢，估計目前情況屬中性，未至於出現以上現象。

而本地地震預測方面，他提到去年本地出現數次較輕微的地震，惟按目前預測「未見到本地震動有特別趨勢」，強調香港不是地震活躍帶。

鄭指出，2019年的平均氣溫為24.5度，是自1884年有記錄以來最暖的年份。去年全年「熱夜」，即全日最低氣溫為攝氏28度或以上的數目為46天，酷熱天氣日數則為33天，兩者分別是有記錄以來的最高及第4高。

去年的全年寒冷天氣日數僅有1天，即全日最低氣溫為攝氏12度或以下，是自記錄以來寒冷天氣日數最少的年份。談及今年會否熱得「一日寒冷天氣日數都冇」，他指，單是今年1月至2月已有8日寒冷天氣日數，故不會有此情況。

此外，因應新冠肺炎疫情， 每年3月舉行的「天文台開放日」今年將會延期，以減低社交接觸，具體安排會於日後再作公布。