修例風波：兩學生記者一度被帶返警署　被口頭警告後離開

反修例示威活動不休，有市民趁今日(10日)母親節，號召於全港各區商場進行「和你Sing」活動，至下午5時許，兩名分別只有13歲及16歲的學生記者，在尖沙咀海港城採訪期間，被質疑身份，遭防暴警帶往尖沙咀警署，二人晚上被口頭警告後獲准離開。

13歲的陸同學表示，自己好尊重記者，亦想參與其中，因此加入學生媒體。被問到會否擔心日後未能參與遊行，他亦表示擔心，期間更一度落淚和向其母親道歉。

深學媒體(Student Depth Media)表示，於各區示威活動派出了兩隊總共4位記者，分別於尖沙咀海港城及旺角新世紀廣場進行新聞採訪工作，同時亦有進行新聞直播。

就海港城被捕的兩名記者，即13歲的陸同學及16歲的謝同學，深學媒體指警方曾質疑2人的記者身份，稱陸為非法童工，更一度嘲笑他的身高，其後在要求他們出示記者證及身份證時，曾大聲責罵。

深學媒體重申，其所有記者為在讀於大專及中學之學生，並以該媒體名義進行義務性的採訪工作，故該兩名記者不受《勞工條例》所規管，因此不符合警方的非法勞工之指控，又指警方事件中的行為完全干預其記者進行採訪工作。

警方發言人指，今日下午約2時48分，警方發現尖沙咀廣東道一商場內有人聚集，遂勸喻聚集人士離開，其間有人手持橫額、高叫口號及破壞社會安寧，現場情況十分混亂。人員經多次警告無效後，遂展開驅散及截停搜查行動。

行動期間，一名13歲男童及一名16歲少女向人員自稱記者，人員考慮兩名未成年人士的安全，將他們帶回警署，並沒有拘捕他們。人員並聯絡其監護人把他們帶走，兩名未成年人士的監護人亦了解他們被帶回警署的原因。