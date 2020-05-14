許樹昌稱若無社區爆發　本月27日可如期復課

香港再現3宗本地確診個案，同屬一個家庭成員，令本港連續23日零本地個案正式斷纜。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(14日)在電台節目表示，如果新增的本地個案及相關緊密接觸者，在接受強制隔離後無出現社區爆發，顯示今次屬單一個案，本月27日可按計劃復課，但如果再出現本地感染個案，就可能要再作考慮。

許稱，不太擔心會有社區爆發，相信今次個案的源頭可能是由於外地回港人士，經14天檢疫後仍帶有病毒，再將病毒帶入社區，但認為再延長檢疫期或造成不必要檢疫。他又指，當局為所有抵港人士提供2個深喉唾液樣本瓶，若並非深喉唾液，會影響檢測結果，建議應增加社區檢測數量，如長時間有病徵人士應去做檢測，以便找出帶有病毒及輕微病徵人士，相信只要政府增加資源，每日檢測數量可以增至7500個。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，現時每日仍有大批外地人抵港，若關口不能守住，疫情不會終止，又認為追求28日兩個潛伏期無本地個案，來決定疫情有否受控已經是不切實際，反而應擴大社區篩檢。

他指出，最新的3宗確診個案均屬於同一群組，加上有多名家人出現病徵，不排除會出現群組爆發，反映社區存在隱性傳播鏈，呼籲經常到過患者常到的街市及酒樓市民，如果有病徵應接受病毒檢測。對於粵港澳三地正研究同步豁免特定人士強制檢疫，梁指若香港繼續有社區爆發個案，相信對方不會隨便放寬。