天氣預報：黃蜂減弱為強烈熱帶風暴　料下周日最接近香港

天文台指黃蜂下周日最接近本港，惟威脅小，發出一號戒備信號的機會微。

今年首個可能襲港的颱風「黃蜂」今(15日)已由颱風減弱為強烈熱帶風暴，預計未來2、3天橫過菲律賓及逐漸減弱。根據天文台預測路徑圖，黃蜂明日(16日)會進入香港約800公里範圍內，至下周日(17日)最為接近香港，進入香港約600至700公里。天文台指黃蜂屆時雖接近本港，惟威脅小，發出一號戒備信號的機會微。

黃蜂至前日(13日)仍是熱帶低氣壓，至昨日(14日)凌晨5時一度升級為強颱風，至昨晚8時減弱為颱風。天文台今日表示，颱風黃蜂於今午2時進一步減弱為強烈熱帶風暴。在下午4時，黃蜂集結在菲律賓馬尼拉之東南偏東約90公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，橫過菲律賓。

天文台預測，黃蜂會在未來2、3天橫過菲律賓，移向呂宋海峽至台灣以東海域並逐漸減弱；預料黃蜂明日會由強烈熱帶風暴再變弱為熱帶風暴，至後日會進入香港約600至700公里範圍內，最接近香港之時的強度或只剩下熱帶低氣壓，最後在下周一(18日)轉化為溫帶氣旋。