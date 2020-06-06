暴雨逾7小時一度發黑雨　學校上午停課　雲對地閃電逾萬次

一道低壓槽為廣東沿岸帶來大雨及雷暴，天文台在今日(6日)凌晨近3時一度改發黑色暴雨警告信號，是自2017年5月的以來首個黑雨。雨勢至清晨5時開始減弱，天文台其後在今早約8時取消所有暴雨警告信號，雷暴警告及山泥傾瀉警告則仍在生效，所有學校上午停課。

天文台表示，香港今早廣泛地區錄得超過100毫米雨量，而荃灣、沙田、大埔、西貢及九龍東的雨量更超過200毫米。同時，香港境內錄得超過10000次雲對地閃電。天文台預測今日多雲有雨，早上雨勢有時頗大及有狂風雷暴，最高氣溫約29度，吹和緩至清勁西南風；展望星期日(7日)有驟雨，早上雨勢較大。隨後兩三日驟雨逐漸減少，天氣炎熱。

天文台最早在凌晨0時40分發出黃色暴雨警告信號，並在不足1小時內改發紅雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，多區雨勢持續頗大，並出現水浸。天文台在凌晨1時50分發出新界北部水浸特別報告，新界北部尤其是八鄉及錦田一帶受大雨影響。在過去1小時該區錄得超過70毫米雨量。

至凌晨2時55分，本港迎來黑色暴雨警告，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，民政事務總署緊急事故協調中心展開運作。雨勢至清晨5時開始減弱，天文台在早上近6時開始陸續改發紅雨警告及黃雨警告。