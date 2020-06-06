今年第2次半影月食凌晨出現　惜天公不造美緣慳一面

繼今年1月11日香港上空凌晨出現半影月食，如天氣情況許可，今日(6日)凌晨相似奇景當可再現。根據天文台資料，今晨(6日)本港上空將出現今年第2次半影月食，預計本港大部分面向西南方，以及無障礙物的地點可觀賞到月食。

是次月食約於今日凌晨1時43分開始，至清晨5時07分左右結束，而食甚時間為凌晨3時25分。下次在本港可以觀看到的月食為今年11月30日，屆時將出現本年度最後一次半影月食。

資料顯示，地球背着太陽的方向會出現一條陰影，稱為地影，地影分為「本影」及「半影」兩個部分，「本影」是沒有受到陽光直射的地方，「半影」則是只受到部分太陽光線照射。半影月食是指月球只進入半影，月亮將變得略暗，但其邊緣並不會被地球的影子所阻擋。故比起月全食及月偏食，半影月食的效果相對不太明顯。

「月食」可分為「月偏食」、「月全食」及「半影月食」。當月球只有部分進入地球本影，便會出現「月偏食」；當整個月球進入地球本影內，便會出現「月全食」；當月球只是掠過地球的半影區，造成月面的光度減弱，就是「半影月食」。

不過，天公不造美，今日凌晨有意觀賞半影月食的市民，對著滂沱大雨或許要失望而回了。天文台在今日(6日)凌晨0時40分，發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，雷暴警告亦同時生效。至凌晨1時30分，天文台改發紅色暴雨警告信號，新界區正受雷雨區影響，每小時雨量達50毫米或以上。到凌晨近3時，天文台再改發黑色暴雨警告信號，是自2017年5月以來首個黑雨。雨勢至清晨5時始減弱，天文台其後在今早約8時才取消所有暴雨警告信號。