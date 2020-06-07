紅雨警告生效　沙田大埔元朗雨量逾100毫米

【10:10】天文台表示，今日於香港境內錄得超過1萬次雲對地閃電。香港今早普遍錄得超過60毫米雨量，而西貢、沙田、大埔及元朗的雨量更超過100毫米。

【10:00】天文台發出新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶正受大雨影響，該區過去4小時錄得超過110毫米雨量。

【07：33】天文台在上午7時30分，改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。教育局宣布，所有學校今日上午停課，但學校必須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。

----------------------------------------------------------

天文台在早上6時20分，發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

雷暴警告現正生效，有效時間至上午10時30分，預料香港有狂風雷暴。山泥傾瀉警告現正生效。過去一小時，本港錄得超過2000次雲對地閃電。

天文台指出，西貢區及大埔區的雨勢特別大，在上午7時15分的過去兩小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。