熱帶低壓增強逼港800公里　天文台料稍後需發熱帶氣旋警告

周末會否打風仍有變數，但本港風力將增強。

踏入夏天，又到打風季節，今年第一風或於今日(12日)下午闖入香港800公里警戒範圍。天文台表示，位於菲律賓附近的熱帶低氣壓昨晚(11日)橫過呂宋及進入南海，按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐漸增強並在未來一兩日靠近廣東西部沿岸，並預料今日稍後有需要發出熱帶氣旋警告信號，市民應留意周末期間戶外活動可能受天氣影響。

根據天文台的預測路徑圖，該熱帶低氣壓會逐漸增強，於周六(13日)增強為強烈熱帶風暴，並於下周日(14日)最接近香港，將在香港西南約200公里外掠過，及後於廣東西部陽江市附近登陸，登陸後會減弱為熱帶風暴。

天文台預測，香港周六天氣酷熱，及有幾陣驟雨及狂風雷暴，吹和緩的東風，海面會出現湧浪，風勢加強，會吹5至6級東風。下周日天氣更為惡劣，有狂風驟雨及雷暴，海面現大浪及湧浪，會吹6至7級的東至東南風，威力相等於3號風球，離岸及高地更會間中吹達8級的烈風。下周一(15日)及下周二(16日)仍有驟雨。

另外，內地中央氣象台預計，低壓中心將以每小時15公里左右的速度向西北方向移動，即將移入南海東部海面，強度逐漸增強，並將於14日日間在廣東西部一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

正午12時，位於菲律賓附近的熱帶低氣壓集結在東沙之東南偏南約600公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向南海北部。