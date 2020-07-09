躉船吊臂撞藍巴勒海峽大橋底　機場快綫東涌線陸續恢復正常

連接青衣站與荔景站的港鐵藍巴勒海峽大橋，今早(9日)11時40分，警方接報指有船隻撞及上址的橋底。至中午12時11分，港鐵表示，由於有船隻駛經藍巴勒海峽大橋時懷疑觸及橋底位置，藍巴勒海峽大橋需要封閉進行緊急檢查。

受事件影響，部分列車線服務一度受阻，機場快綫來往香港及青衣站服務需要暫停；來往青衣及博覽館站維持30分鐘一班車。東涌線來往荔景及青衣站服務暫停；來往香港及荔景站維持10分鐘一班車；來往青衣及東涌站維持10分鐘一班車。港鐵要安排免費接駁巴士來往香港至博覽館站、九龍至博覽館站、以及荔景至青衣站。

至中午1時，港鐵宣布早前有船觸及藍巴勒海峽大橋，港鐵工程人員已檢查相關路段，確定行車安全後，機場快綫及東涌線列車服務陸續恢復正常。

據悉，涉事船隻為一艘運沙的躉船，原先停泊在醉酒灣公眾碼頭卸貨區對開海面。今晨船員安排調動船隻，將涉事躉船駛走，惟船長沒有收回吊臂，撞及大橋。而涉事船長約有50年經驗，意外原因有待海事處人員展開調查。

於上月24日，上址發生同類意外，一艘躉船由拖船拖行駛過港鐵藍巴勒海峽行車橋底時，懷疑躉船的吊臂未有收好而撞及大橋，致橋身輕微損毀。機場快綫及東涌線往香港方向列車經過上述路段時一度須要減慢車速行駛。