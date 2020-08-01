幼稚園及特殊學校停課　天文台：3號波日間大部分時間維持

3號強風信號現正生效。位於海南島附近的熱帶低氣壓已命名為「森拉克」，在今日(1日)下午4時，「森拉克」集結在香港之西南約660公里，即在北緯18.3度，東經109.5度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，掠過海南島南部沿岸，移向北部灣。天文台表示，該熱帶低氣壓正逐漸遠離本港，並會在下午於海南島南部登陸或掠過，其外圍雨帶仍會影響華南沿岸，香港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，料3號風球會在今日日間維持。

在過去1小時，長洲及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時76及57公里，最高陣風為每小時69及74公里。

香港今日間中有大驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎26至29度，下周一及周二(3、4日)的氣溫則介乎26至30度，多雲、間中有大驟雨及幾陣雷暴，隨後天氣均受到該熱帶氣旋影響，未來6日均會有雷暴及大驟雨。

教育局宣布，由於3號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。社會福利署勸喻市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位。

天文台昨晚(7月31日)8時40分罕有「跳級」在沒有發出1號戒備信號，直接發出3號強風信號，並取消強烈季候風信號，但改發8號風球機會不大。