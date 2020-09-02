受強颱風「美莎克」影響　元朗屯門空氣污染指數錄10+爆錶

本港一連兩日錄得欠佳的空氣質素，繼昨日(1日)錄得較平常為高的空氣污染水平後，環保署再次預測今日(2日)稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。該署預料在風力增強之前，香港的空氣污染仍會維持在較高水平，呼籲兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者要避免外出。

至下午3時，元朗及屯門監測站的空氣質素健康指數「爆錶」，錄得10+水平，健康風險級別為嚴重，而東涌錄得的指數為10，其餘監測站錄得指數是8至9，代表健康風險為甚高。

環保署指，香港正受強颱風美莎克的外圍環流和高污染背景的大陸氣流影響，天氣大致晴朗及酷熱，吹微風，不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。在市區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

天文台預測，香港未來數天將持續晴朗、酷熱及吹微風，周末至下周初風力將逐漸增強，有幾陣驟雨。

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