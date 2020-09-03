天氣預報：雷雨區襲港　短期內廣泛地區或落大雨

天文台在今午(3日)2時15分發出特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。而在1時45分，天文台亦指高溫觸發的雷雨區正影響九龍及新界部分地區，有機會進一步發展及影響全港，並發出局部地區大雨報告，指沙田區雨勢特別大，在下午1時55分的過去一小時錄得約70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。

天文台指九龍及新界東部分地區錄得超過10毫米雨量。預測大致多雲，間中有驟雨，局部地區雨勢較大及有雷暴，下午天氣酷熱，吹微風；展望明日(4日)仍然酷熱，周末至下周初短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

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