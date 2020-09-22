宵夜後駕跑車送女友人返家自炒 男司機拋出車外釀一死一傷

荔枝角發生奪命交通意外，一名姓林(35歲)男子偕姓姚(32歲)女友人在大角咀消夜後，約於今日(22日)凌晨5時左右，駕駛一輛自訂車牌白色本田Type R跑車，沿荔枝角青沙公路往沙田方向行駛，擬送姚返沙田住所。

未料，當跑車駛至距離尖山隧道口約300米位置時，於一處右彎突然失控猛撼左邊石壆，繼而反彈出馬路中。跑車餘勢未了，衝前約100米始停下，林被拋出車外滾至大約10米外倒臥地上，重傷昏迷，姚頸部扭傷被困車內。跑車車頭嚴重變形，頭尾泵把飛脫，地上遺下血漬，司機一隻波鞋亦飛脫在地，零件散落一地。

救護員趕至，先將重傷的林送院救治，惜最終證實傷重死亡，而被困的姚則由消防救出，亦交由救護車送院治理，警方正調查意外原因。

根據運輸署資料，涉事跑車登記車主姓黎，報住沙田碩門邨，警方正聯絡車主助查。就現場所見，涉事跑車司機位安全帶扣插有一個卡通公仔裝飾，不排除為干擾安全帶的插片裝置，安裝後汽車將不會發出聲響警示，方便不欲扣上安全帶的駕駛者。暫時未知事發時男司機有否扣好安全帶。

據了解，同款裝置可於淘寶網站購買，售價約15至20人民幣，部分款式安裝後便不能再扣上安全帶，大大增加了意外發生時的傷亡。