雨勢逐漸減弱　天文台取消所有暴雨警告

一道強雷雨帶正影響廣東沿岸，天文台於今晚(30日)11時30分除下所有暴雨警告信號，並預料雨勢逐漸減弱。同時，廣東沿岸的偏東氣流亦逐漸增強。

天文台高級科學主任陳營華表示，廣東內陸有狹長的強雷雨帶向南移近香港，更於傍晚時分為本港帶來暴雨，天文台於晚上8時10分發出本年第二個黑色暴雨警告信號，晚上的暴雨為大部分地區帶來超過70毫米雨量，而九龍東的雨量更超過100毫米。他又指，天文台預計今晚和明日(10月1日)多雲及有驟雨，明天稍後雨勢會逐漸減弱。

雨勢持續下，雷暴警告同告生效，預料香港有幾陣雷暴。天文台又預測，高達每小時70公里或以上的強陣風會吹襲香港。

連場暴雨持續影響本港天氣，天文台於今晚7時15分曾發出黃雨，惟其後雨勢加大，晚上7時50分已改發紅雨，至晚上8時10分更一度發出黑色暴雨警告信號，歷時個多小時，至晚上9時25分除下改發紅色暴雨警告信號，及後於晚上10時45分改發黃雨。

教育局呼籲學校應採取應變措施，確保學生安全，正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

醫院管理局亦宣布，轄下所有普通科門診診所的服務將會停止，有關診所會繼續服務已抵達的病人；而已經預約而未到達診所的門診病人，須於黑色暴雨警告信號除下後，另約診症時間。公立醫院的急症室則會照常服務。