中秋夜多雲有雨難見月　受冷鋒影響下周天氣稍涼

一年容易又中秋，今年碰巧撞正「十一」，令中秋節正日變成公眾假期，市民可免往年趕收工返家過節之苦，亦有人選擇出街食團圓飯兼賞月。至於今夜(1日)明月幾時有？天文台預測傍晚6時08分會月出，到午夜12時12分月上中天，屆時月球位於正南方，仰角會係全晚最高。滿月一刻就要等到明日(2日)「追月」清晨5點05分。天文台又話，今晚部分時間多雲，有幾陣微雨，月光會隱藏於雲罅之間，要賞月恐怕都要老天爺賞面先得喇。

一股達強風程度的偏東氣流會在明日繼續影響廣東沿岸，隨着高空反氣旋增強，未來兩三日中國東南沿岸普遍晴朗。預料一道冷鋒會在下周初抵達華南，受其相關的東北季候風影響，下周初至中期該區天氣稍涼，風勢較大。

根據9天天氣預報，明日「追月」多雲有幾陣微雨，介乎26至30度。周六(3日)及下周日(4日)大致天晴，最高31度。下周一(5日)及下周二(6日)一連兩日有雨，僅短暫時間有陽光，介乎24至30度。下周中後段再現陽光，下周四(8日)至下周六(9日)大致天晴，部分時間有陽光，最高30度。