天文台發1號波　周一下午至黃昏考慮改發3號風球

天文台於今日(11日)晚上8時40分，發出1號戒備信號，表示有熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。按照天文台熱帶氣旋預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日晚上至周一(12日)早上與香港保持一段距離，本港風力不會明顯增強，料明日中午前改發3號強風信號的機會不大。天文台指會考慮在明日下午至黃昏發出3號強風信號。

處於南海中至北部的熱帶氣旋在晚上11時，在香港之東南約740公里，即在北緯17.3度，東經118.3度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約20公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

天文台預測，熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向海南島一帶，並逐漸增強。在該熱帶氣旋及東北季候風的共同影響下，周二三華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有湧浪。預料本周後期高空反氣旋增強，廣東沿岸雨勢減弱。此外，熱帶氣旋「蓮花」會在今日移入中南半島內陸並逐漸消散。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖預測，該熱帶氣旋將於明日下午5時逼近香港400公里範圍，而周二(13日)及周三(14日)本地風力會達東風5至6級，屬於清勁至強風程度，而離岸及高地風力更高達8級，即烈風程度。

內地中央氣象台指，位於南海的熱帶低壓於今日下午2時生成，下午5時其中心位於海南萬寧偏東方約970公里的南海中東部海面，預計將以約15公里的時速，向西偏北方向移動，該熱帶低壓強度逐漸增強，料於明日(12日)「升呢」為今年第16號颱風，並命名為「浪卡」，周二晚將在海南島東南部沿海登陸，亦不排除經海南島以南近海、趨向越南北部沿海的可能。