1號風球仍懸掛　天文台今午稍後至黃昏考慮改掛3號波

天文台於昨日(11日)晚上8時40分，發出1號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。天文台今晨6時45分指，過去數小時，本港離岸海域及高地間中吹強風。但按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日(12日)早上與香港保持一段距離，中午前改發3號強風信號的機會不大。天文台會在今日下午稍後至黃昏考慮發出3號強風信號。

今日上午7時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約610公里，即在北緯17.6度，東經117.2度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

熱帶氣旋會在今明兩日大致移向海南島一帶，而隨着該熱帶低氣壓逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在今日稍後進一步增強，海面會有大浪及湧浪。在該熱帶氣旋及東北季候風的共同影響下，周二(13日)、周三(14日)華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪。預料本周後期高空反氣旋增強，廣東沿岸雨勢減弱。此外，熱帶氣旋蓮花會繼續移入中南半島內陸並逐漸消散。

內地中央氣象台指，該熱帶低壓料於今日「升呢」為今年第16號颱風，並命名為「浪卡」，周二晚將在海南島東南部沿海登陸，亦不排除經海南島以南近海、趨向越南北部沿海的可能。

本港地區今日天氣預測，大致天晴，最高氣溫約30度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風，稍後風勢進一步增強及有幾陣驟雨，海面有大浪及湧浪。展望周二及周三有大雨，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪，本周後期雨勢減弱。