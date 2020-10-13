8號風球料日間大部分時間維持　​所有日校今日停課

熱帶風暴「浪卡」逼近，天文台在今晨(13日)5時40分改發8號東北烈風或暴風信號，指在浪卡與東北季候風的共同影響下，本港離岸海域及高地正受烈風影響，香港南部地區風勢較大，預料8號風球會在今日日間大部份時間維持。教育局已宣布所有日校今日停課。

在上午9時，浪卡集結在香港之西南偏南約460公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，移向海南島一帶，並逐漸增強。天文台表示，隨著浪卡移向香港西南方，本港的風向會逐漸由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，在香港東南方與浪卡有關的強雨帶亦會逐漸移向廣東東部沿岸，為該區帶來狂風驟雨。海面會有湧浪及非常大浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去1小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時69、60及56公里，最高陣風分別超過每小時77、77及75公里。

預測今日吹強風至烈風程度東北風，稍後漸轉吹東至東南風，海面有非常大浪及湧浪，多雲有雨及有幾陣狂風雷暴，雨勢漸轉頻密，日間氣溫徘徊在26度左右，展望明日(14日)風勢仍然頗大，初時有大雨及狂風，海面有非常大浪及湧浪，稍後雨勢減弱。隨後數日部分時間有陽光。