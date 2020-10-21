「沙德爾」逼近　天文台明日考慮發1號風球

本港立冬前或再打風。下月8日是24節氣中的立冬，意味冬天來臨，而位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「沙德爾」，預料本周後期逼近香港以南600公里範圍。按照現時預測路徑，沙德爾會在明日(22日)大部分時間與香港維持一段距離，移動速度亦會較慢，對本港的直接威脅不大，香港天文台今日(21日)指，將在明日稍後時間，視乎沙德爾的路徑及本港風力變化，來考慮是否需要發出1號戒備信號，並提醒市民做好防風準備。

在晚上9時，沙德爾集結在西沙以東約560公里，預料向西北偏西或西北移動，時速約10公里，橫過南海中部。根據天文台預測，熱帶氣旋沙德爾會在未來兩三日橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。隨着沙德爾逐漸靠近廣東沿岸地區，而一股東北季候風的補充亦會在接近周末抵達華南沿岸，屆時沿岸地區及南海北部風勢頗大。此外，高空反氣旋將會在下周初稍為增強，華南天色好轉。

天文台指出，熱帶風暴沙德爾昨午4時集結在馬尼拉之東北約220公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋。根據天文台預測，沙德爾今日將進入香港800公里範圍，並以時速85公里移動；明日至後日(23日)逼近本港以南600公里範圍，並將在明日增強為強烈熱帶風暴，其時速增至105公里，更會於後日進一步升級成颱風，時速達120公里。天文台預測沙德爾本周五起接近內陸，並陸續減弱成強烈熱帶風暴及熱帶風暴。

天文台指出，雖然沙德爾將增強至颱風級別，較上周初襲港、曾一度發出8號烈風或暴風信號的熱帶風暴「浪卡」強2級，但由於沙德爾距離香港比較遠，對本港的直接威脅不大，出現狂風暴雨的機會較微。儘管如此，天文台仍指會視乎沙德爾路徑及本港風力變化，考慮是否發出1號戒備信號。

至於臨近冬天打風是否罕見，天文台科學主任莊思寧指出，一般風季可持續到11月，故下月仍有機會打風。她又稱由於沙德爾現時仍在呂宋一帶未過南海，其移動路徑仍存變數，要待其進入南海後路線才較清晰，故暫時未知是否「打得成風」。她提醒市民，本港周五起風勢會較大，並持續到周末，提醒市民做好防風措施。

浪卡上周襲港，天文台於上周二、在其距港450公里遠時發出8號風球，打破超強颱風「山竹」紀錄，成為距香港最遠8號風球，因浪卡在港風力不明顯，亦被質疑成「最弱8號波」。天文台助理台長陳栢緯其後承認因預測工具有誤差，致與實際情況有出入。至於本港天氣方面，乾燥東北季候風在未來一兩日持續為廣東帶來普遍晴朗天氣，早晚稍涼，今日溫度介乎攝氏22至29度。