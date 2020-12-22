凍住倒數！　除夕夜最低跌至10度　創近8年新低

受冷鋒吹襲，本港剛度過一個寒冷冬至，雖然聖誕節稍為和暖，但除夕夜(31日)氣溫將急跌至最低攝氏10度，創近8年除夕最低氣溫紀錄，而沙田、上水及屯門等多區更會低至攝氏9度，市民外出謹記穿着厚褸，以免着涼。

天文台9天天氣預測，一道廣闊雲帶會在未來1至2日為華南沿岸帶來幾陣雨，聖誕節假期至下周初天色明朗，日間和暖。明日(23日)大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎攝氏17至20度，相對濕度介乎75%至90%。而聖誕節假期，即周四(24日)至周六(26日)期間，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏16至20度。

另外，天文台指一股寒潮將於下周中期抵達廣東，屆時天氣將顯著轉冷，除夕前一日、即下周三(30日)起氣溫急跌，當日最低跌至攝氏13度，吹和緩至清勁北風，離岸間中吹強風，而至除夕夜更跌至最低攝氏10度。

有「地下天文台台長」之稱的方志剛在社交平台，引述歐美氣象超級電腦的運算結果，指本港今年的除夕和明年元旦，或有機會打破有關低溫記錄，換言之，即不排除除夕和元旦氣溫將跌穿攝氏7度。

對於本港即將迎來近8年最凍除夕夜，天文台科學主任梁麗儷解釋，過去1個多月，赤道太平洋中部及東部的水溫持續下降，綜合最新的海洋觀測資料，預料有關地區或會發展成拉尼娜事件，導致本港冬季氣溫維持正常至偏低的機會較高。她又提到，有關天氣預報具有不確定性，因預測的日子愈遠，變數愈大，故判定除夕氣溫會否進一步跌破攝氏7度，現時仍是言之尚早。