2020年夏季平均最高氣溫達32.6°C　136年來最熱

2020年的夏季是本港136年以來最熱辣辣。

今年除了是港人抗疫之年，其夏季原來亦是136年以來最熱辣辣。天文台今日(26日)發布年度天氣回顧，2020年打破多個炎熱紀錄，包括「最暖上半年」、「最熱夏季」等，今年6月至8月平均最高氣溫錄得攝氏32.6度，平均最低溫度攝氏27.7度，平均氣溫29.6度，均創下自1884年的最熱夏季紀錄。

2020年上半年異常溫暖，平均氣溫攝氏23度，平均最高氣溫攝氏25.7度，是「最暖上半年」。今年7月取下「最高月平均氣溫」之位，平均最高氣溫達攝氏30.2度，首次衝破30度大關之餘，酷熱天氣警告亦維持467小時，即約19天半，是該警告成立20年來最長紀錄。

全日最高氣溫達攝氏33度或以上的酷熱天有47日，較2016年的舊紀錄多9日；全日最低氣溫達攝氏28度或以上的酷熱夜亦多達50日，較去年的舊紀錄多4日。另外，今年是自2017以來再次黑雨襲港，天文台曾於6月6日及9月30日發出黑色暴雨警告。

本港今年有5次風暴，其中8月的熱帶氣旋「海高斯」更為本港帶來9號風球，但來去迅速，令天文台發出1號風球到9號風球的時間只有21小時50分鐘，是有紀錄以來第4短。此外，天文台在9月25日在香港國際機場拍到龍捲風，6月8日亦有市民拍到水龍捲。