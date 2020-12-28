冷鋒明襲港氣溫急降　除夕進一步跌至7°C　打鼓嶺僅4°C

近日天氣和暖，但一道冷鋒會在明晚(29日)橫過華南沿岸，香港未來數日氣溫將急降，而除夕(31日)最低僅攝氏7度，較早前的預測再調低1度。天文台預計當日早上嚴寒，天晴及非常乾燥，根據分區天氣預報，當日打鼓嶺最低更只有攝氏4度，而大埔、上水、屯門、沙田及石崗最低亦僅攝氏5度。大家要凍住倒數迎接2021年！

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時該區普遍晴朗。此外，華北的氣壓正在上升，預料一道冷鋒會在明晚橫過華南沿岸。受隨後的強烈寒潮影響，華南氣溫顯著下降，風勢頗大，天氣轉晴。

最新9天天氣預報，明日短暫時間有陽光，且能見度較低，氣溫介乎攝氏18至23度，晚上有一兩陣微雨；後日(30日)顯著轉冷，急跌至最低攝氏11度，初時有微雨，日間漸轉天晴；至除夕及元旦(1月1日)氣溫再降並跌穿10度，最低僅攝氏7度，早晚寒冷，天晴及非常乾燥，相對濕度最低只有35%；其後5天氣溫稍有回升，介乎攝氏10至19度，期間部分時間天色明朗，早上仍然寒冷或清涼。