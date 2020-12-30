寒潮襲港　大帽山低見2.8°C　市區入夜降至僅10°C

受強烈寒潮影響，廣東氣溫顯著下降。本港今早(30日)各區氣溫較昨日(29日)低約攝氏5至6度，天文台在上午8時錄得氣溫攝氏14度，相對濕度55%，過去1小時京士柏錄得的平均紫外線指數是0.1，強度屬於低。火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。

寒冷天氣警告及強烈季候風信號現正生效，本港多區錄得低溫，其中上水、大埔、沙田等普遍最低攝氏12度，北潭涌錄得攝氏10.3度、大老山攝氏7.3度、而大帽山更低見攝氏2.8度。預測今日天晴乾燥，日間氣溫回升至攝氏16度，晚上市區氣溫進一步降至最低約攝氏10度，新界再低兩三度，吹清勁至強風程度北風，離岸及高地吹烈風。

展望除夕(31日)及元旦(明年1月1日)市區早上氣溫更降至攝氏7、8度，新界再低兩三度，天晴及非常乾燥，周末期間早上氣溫仍然偏低。

記者於今晨5時許，在九龍紅磡黃埔海濱長廊錄得攝氏約14度。多名市民無懼寒風在上址晨運。至早上近7時，有一兩名泳客到上址海旁，躍入維港游早泳強身健體。