清晨各區普遍7至8度　大帽山一度跌破0度　市民無緣賞霜

強烈寒潮正為廣東帶來非常乾燥的天氣。天文台於今日(31日)凌晨，錄得市區氣溫攝氏10.5度，相對濕度46%。凌晨時分天晴及非常乾燥，氣溫進一步下降。今日凌晨零時許，市區氣溫急降，根據天文台紀錄，凌晨4時許大帽山錄得攝氏-0.7度低溫。

東網記者今日凌晨1時許，抵達大帽山雷達站對開停車場，大批市民冒寒登山希望一睹結霜現象，惟未能如願。今晨到達大帽山的市民李先生指出，登山是為了預備迎接新年，尋找看到日出的好位置，他續指，因近日天氣乾燥，相信未來幾日都應該不會結霜；市民陳先生及屈先生皆表示，已知今日濕度不足，相信不會結霜，但都希望在寒冷天氣下到大帽山遊覽。另在今晨5時許，打鼓嶺李屋村錄得攝氏6度，路旁草叢未有結霜。

天文台預測今日天晴及非常乾燥，氣溫進一步下降，早上嚴寒，市區最低氣溫約攝氏7至8度，日間最高氣溫約攝氏12度。吹清勁至強風程度北風，初時離岸及高地間中吹烈風。展望元旦及星期六天氣仍然寒冷，天晴及非常乾燥。下周初雲量較多，早上氣溫仍然偏低。