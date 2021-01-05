上月天氣反常雨量僅及正常6%　天文台料周四轉涼跌至11°C

反常氣候愈見明顯，香港天文台今（5日）回顧上月天氣，指該月平均氣溫為攝氏18.1度，較正常高攝氏0.2度；同時遠較正常少雨，全月只錄得1.5毫米雨量，約為正常值26.8毫米的6%。另外，天文台預料周四（7日）開始天氣顯著轉涼，氣溫將跌至最低攝氏11度，市民外出謹記穿上厚衣禦寒。

天文台指出，受一股強烈冬季季候風影響，本港天氣在上月14日至17日顯著較涼；18至21日在乾燥冬季季候風補充的影響下，天氣大致天晴和乾燥；19及20日早上則較為寒冷。及至平安夜(12月24日)當日，本港大致天晴，但雲量較多，部分地區下午時能見度頗低。受一股較乾燥的偏東氣流影響，26至29日普遍天晴，日間天氣和暖，天文台更在27及29日下午錄得全月最高的攝氏24.5度。

由於一道冷鋒上月29日晚間橫過華南，受相關強烈寒潮影響，上月30日本港風勢頗大，並顯著轉冷。本港除夕天氣寒冷，風勢頗大和非常乾燥，當日早上氣溫下降至全月最低的攝氏8.1度，而大帽山氣溫更一度跌至攝氏負1.2度。

天文台預料，一股冬季季候風會在明日（6日）影響廣東沿岸地區，氣溫介乎攝氏15至18度。而隨着季候風在本周後期增強，華南顯著轉冷，雲量較多，周四(7日)本港氣溫將跌至攝氏11至17度；至周五（8日）更會進一步跌至最低攝氏8度，天氣寒冷及乾燥。