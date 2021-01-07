港鐵上水站有人墮軌捲車底亡　東鐵線服務一度受阻

港鐵東鐵線上水站，今午(7日)2時13分，有人在往紅磡方向月台，於列車進站時墮入路軌，更被捲入車底，車務控制中心報警。警方及消防員其後搜索路軌範圍，在列車車底位置尋獲一名男子，經救護員檢驗證實不治，遂由消防員將其遺體抬上月台。警方調查後，證實事主姓李(27歲)，懷疑有人跳軌尋短，現場未有發現遺書，正嘗試聯絡死者家人了解事件原因，案件列自殺處理。

港鐵表示，一列東鐵線往紅磡方向列車進入上水站月台期間，車長目睹有乘客進入路軌範圍後即時停車，而車務控制中心亦立即停止其他列車進入車站，並通知救援人員到場協助。處理事件期間，東鐵線列車服務需要作出調整，粉嶺站至羅湖/落馬洲站的列車服務暫停，港鐵安排免費接駁巴士行走粉嶺站至上水站。來往紅磡站和大埔墟站列車服務維持每約7分鐘一班車，來往紅磡站和粉嶺站維持每約12分鐘一班車。

至下午約3時07分，事件處理完成，東鐵線列車服務陸續回復正常。事故期間，車站方面有作出廣播及加派人手協助乘客，公司亦透過手機應用程式MTR Mobile 及傳媒向公眾發放有關資訊。車站月台的閉路電視片段顯示一名男乘客在列車進入月台期間，自行跳入路軌範圍。