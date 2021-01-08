寒冷天氣警告生效　大帽山氣溫跌破-2°C結霜

冬季季候風正為廣東沿岸地區帶來寒冷的天氣。本港今早(8日)市區氣溫下降至攝氏8度左右，新界再低2、3度。天文台於早上8時錄得氣溫攝氏9度，相對濕度63%。過去1小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是0.0，強度屬於低。強烈季候風信號及寒冷天氣警告現正生效。火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。

在清晨5時許，大帽山氣溫錄得攝氏-2.2度。記者在清晨5時許抵達大帽山，在停車場錄得氣溫攝氏0.5度，且有輕微結霜現象。有2名市民身穿厚衣，其中一人更腳踏單車上山。其中身穿紅色厚衣的顏先生表示，每日都會上山睇日出，他指今日濕度夠，有機會結霜。至於腳踏單車的Andy表示，每日都上山看日出雲，特別是火燒雲最靚。

另外，市民鄭生與朋友上山看日出，他估計今日雲多，恐怕看到日出的機會頗微，同時又指今日濕度夠，應該好大機會結霜。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，天氣寒冷。日間短暫時間有陽光及非常乾燥。最高氣溫約攝氏12度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地吹強風。展望寒冷及乾燥的天氣持續至下周中期。下周初漸轉晴朗。