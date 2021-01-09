大帽山清晨氣溫低見-1.3°C　市區日間氣溫升至12°C

冬季季候風正為廣東帶來嚴寒的天氣。天文台在今日(9日)清晨，錄得市區氣溫約攝氏8度，相對濕度37%，多處地區氣溫降至攝氏7度左右。上午8時，天文台錄得氣溫攝氏8度，相對濕度42%，過去1小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是0.0，強度屬於低。霜凍警告及寒冷天氣警告現正生效。火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。

記者在清晨4時許抵達大帽山，在停車場錄得氣溫約攝氏2.4度，濕度百分之31；至清晨5時許，錄得氣溫攝氏1.8度。不少身穿厚衣的市民，先後陸續抵達大帽山，有人專誠觀看日出。清晨6時許，天文台在大帽山錄得最低氣溫攝氏-1.3度。

其中有穿短褲的何先生表示，無法去日本旅行，惟有上來大帽山感受一下嚴寒的氣氛，但未有打算登頂，又形容大帽山亦未有想像中寒冷。他又指到日本旅遊適逢下雪，都是習慣穿短褲。另在大帽山中段的山澗，記者更發現有水流已結成冰柱。

本港地區今日天氣預測，天氣嚴寒及非常乾燥。短暫時間有陽光。最高氣溫約攝氏12度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望明日至下周中期持續寒冷及乾燥。下星期二、三大致天晴。