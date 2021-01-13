新界多地呈輻射冷卻現象　沙田結霜　打鼓嶺-0.9°C創33年最凍

寒冷的冬季季候風正影響華南，今早(13日)本港市區氣溫在攝氏10度左右，新界多處地區降至攝氏7度以下，打鼓嶺及北潭涌的氣溫更曾降至攝氏零度以下，而沙田更出現有結霜報告。天文台在上午8時錄得氣溫攝氏11度，相對濕度46%。火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。

預測今日天晴，非常乾燥，早上寒冷，日間最高氣溫約攝氏17度，吹輕微至和緩東北風，展望未來兩三日氣溫回升，下周初再度轉冷。

寒冷天氣警告及霜凍警告現正生效，新界多處地區出現明顯的輻射冷卻現象，打鼓嶺清晨錄得最低氣溫攝氏-0.9度，創33年新低，北潭涌則錄得攝氏-0.5度，打破26年紀錄，大帽山亦錄得最低氣溫攝氏4.6度低溫，而在元朗攸潭尾村，有市民拍攝到車頂及路旁草叢結霜的景象。

北區打鼓嶺的氣溫由昨午(12日)攝氏16度，半日內急跌至今晨7時許的攝氏-0.9度，打破2009年1月11日的攝氏-0.8度紀錄，成為該氣象站自1988年以來新低；西貢北潭涌亦由昨午攝氏15.6度，半日內急跌至今晨6時許的攝氏-0.5度，打破2009年1月11日攝氏0.1度的最低紀錄，成為該氣象站自1995年有紀錄以來新低。