未來9日大致天晴但有雨　年三十氣溫回暖最高23°C

香港近日天氣清涼，而臨近農曆新年，天文台預測，未來9天天氣漸漸回暖，期間大致天晴及有薄霧，當中有2日有雨。而下周四(11日)年三十的天氣溫暖，當日氣溫介乎攝氏18至23度，部分時間有陽光，惟由於新冠肺炎仍持續，市民度歲之餘，亦應留意社交距離，減少聚會等高危活動。

一股達強風程度的東北季候風會在明日(3日)影響華南沿岸，並為該區帶來稍涼的天氣，而該季候風會在本周後期逐漸被一股溫暖潮濕的海洋氣流取代。天文台預料，受高空擾動影響，下周中期華南天氣不穩定及有雨。

根據9天天氣預測，明起一連6日天氣大致天晴，日間溫暖，其中，明日亦是廿四節氣中的「立春」，天氣稍涼，最低17度，吹4至5級東風；而周六至下周一(6至8日)有薄霧，氣溫介乎18至26度；隨後兩日多雲有雨，至下周四年三十則部分時間有陽光。

另外，天文台總結上個月天氣，由於華南於上月大部分時間受到乾燥的冬季季候風所支配，香港1月份的陽光遠較正常多，亦遠較正常少雨，其中，上月總日照時間為217.3小時，較正常值145.8小時多49%；全月只錄得微量雨量，是自1884年有紀錄以來，8個錄得微量雨量的1月份之一。上半月天氣較為寒冷，而下半月的天氣則相對較為和暖，但總體來說，上月的天氣較正常寒冷，平均氣溫為攝氏16.2度，較正常值攝氏16.5度低0.3度。

由於去年12月底的強烈寒潮持續支配華南沿岸地區，香港1月初天氣寒冷及非常乾燥，新界北部部分地區更有結霜報告。隨後因冬季季候風持續影響，上月至月中天氣持續寒冷及非常乾燥，其中，上月8日天文台錄得上月全月最低的7.7度，同日早上大帽山的氣溫更跌至零下2.5度。另外，受晴空下的顯著輻射冷卻作用影響，上月13日打鼓嶺錄得的最低氣溫為零下0.9度，是該站有紀錄以來最低。至上月中至下旬，天氣回暖，並在一股東北季候風影響下，天氣維持較涼。