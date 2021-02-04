鍾屋村站輕鐵與貨車相撞釀20傷　列車服務一度受阻

屯門發生涉及輕鐵交通意外。今日(4日)下午約1時10分，一輛751路線往天逸方向的輕鐵，駛經青山公路近輕鐵鍾屋村站附近時，一輛貨車在前方左轉駛入一條小路時，與輕鐵發生碰撞。輕鐵車頭損毀、擋風玻璃破裂，貨車則被撞至剷落路軌。

輕鐵車務控制中心接報後，即時報警及召喚救護車到現場處理，當時輕鐵上約有100名乘客，當中6男14女共20人(10至69歲)受傷，分送3間醫院治療。警方到場調查意外原因，貨車司機在警車上協助調查。其後，該名姓葉(63歲)貨車司機涉嫌危險駕駛被捕，警方正循是否有人不依照交通燈號行駛的方向調查意外原因。

受事件影響期間，輕鐵610、614、615及751路線需要改道，不停藍地站至洪水橋站。港鐵安排免費接駁巴士，行走往洪天路緊急月台至西鐵線兆康站，接載受影響的乘客。由於在碰撞後，該輕鐵車頭有一對車輪偏離路軌，工程人員待警方及消防清理現場後，需時將輕鐵「移正」並檢查相關設施，以便移離現場。

至下午約3時24分，現場完成清理工作，輕鐵服務陸續回復正常。港鐵表示，翻查輕鐵的行車記錄，輕鐵當時有按照交通燈號行駛，港鐵已派同事到相關醫院探望受傷乘客。