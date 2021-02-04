年初二天氣和暖料達24°C　或成千禧後第3熱

臨近農曆新年，受乾燥東北季候風影響，本港天氣回暖，截至今日(4日)下午1時，天文台錄得市區度攝氏22.9度。天文台預測，年三十(11日)至年初二(13)期間，氣溫介乎攝氏18至24度，市民過一個溫暖年關。大年初二最高氣溫預測為攝氏24度，有機會成為自2000年以來第3熱的年初二。

天文台預測，東北季候風於明日(5日)會逐漸被一股海洋氣流取代，周末至下周初華南沿岸有薄霧，日間相當溫暖。但下周二、年廿八(9日)，以下周三、年廿九(10日)，天氣有明顯改變，因大氣層較高層的氣流出現急速變化、即高空擾動，為本港大雨及雷暴，屆時氣溫介乎攝氏18至21度，相對濕度則介乎80%至95%。其中年廿九雨勢有時較大，市民外出最好帶備雨具。

隨着高空擾動遠離，年三十(11日)至年初二(13日)本港將天色好轉，本港連續3日部分時間有陽光，最高氣溫亦會回升至攝氏24度，有機會成為天文台有紀錄以來第7個最熱的年初二。根據天文台資料，自1884年至去年，有6年的年初二氣溫超過攝氏24度；在2000年後，則只有2019年及2005年的年初二氣溫超過攝氏24度，其中2019年年初二曾錄得攝氏24.9度，為天文台有紀錄以來最熱的年初二。