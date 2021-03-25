保安員擔心飯碗不保　危坐天台2小時獲救

上環有保安員危坐天台。今日(25日)清晨5時24分，林士街1號廣發行大廈一名年約60歲保安員不知所終，其同事在大廈四處搜尋，並在天台發現事主，遂報案求助。事主危坐在天台石壆邊，背向街外，期間他一度彎腰站立於石壆上，情況險象環生。

消防趕至在行車路張開救生氣墊戒備，談判專家奉召到場展開游說。受事件影響，附近一帶道路一度封閉。至早上7時許，事主態度軟化，在消防協助下返回安全位置，稍後由救護車送院檢查。據了解，事主為上址夜更保安員，疑因擔心轉換管理公司後，自己可能會失業感到不開心。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

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