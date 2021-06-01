黃色暴雨警告現正生效　友誼大橋東側海面驚現水龍捲

受到一道低壓槽影響，澳門今日(1日)凌晨開始出現大驟雨及雷暴的天氣，澳門氣象局曾一度發出黑色暴雨警告。氣象局在下午6時20分改發黃色暴雨警告信號，預料稍後仍有大雨，低窪地區有水浸，雷暴警告信號則仍然生效。

氣象局於今日凌晨5時曾一度發出黑色暴雨警告，是當局自去年9月1日，發出新的3級制暴雨警告生效以來，首個黑色暴雨警告；局方其後於上午9時50分取消所有暴雨警告，至下午2時15分再度發出黃色暴雨警告，並在下午2時40分改發紅色暴雨警告。

截至下午5時，澳門半島(大炮台山站)今日總雨量已錄得400.4毫米，是自1952年有紀錄以來最高的單日總雨量，同站最高1小時雨量錄得119.6毫米，是自1964年以來第2高的時雨量紀錄。而澳門亦有多處錄得水浸紀錄，部分低漥地區曾錄得高達0.5米的水浸。

氣象局在下午約1時接獲市民報告，指友誼大橋東側對出海面一度出現水龍捲，其上空烏雲密布，下端直接延伸到水面，影片中並無明顯移動。而水龍捲不遠處的海面有數艘船隻，場面相當驚險。經進一步分析氣象雷達資料，氣象局發現下午約1時，澳門東北海域有強對流天氣，並具備合適的旋轉條件，發展成龍捲，而水龍捲現象持續數分鐘後消散。

另外，澳門政府表示，已指示相關部門收集較早前吹襲菲律賓的超強颱風數據，模擬對澳門造成的後果，並解釋因該道颱風若吹襲當地，造成的破壞將較「天鴿」更嚴重。