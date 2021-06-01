天文台改發黃色暴雨警告　今年首個紅色暴雨警告歷時1小時

香港天文台於今日(1日)下午5時15分一度發出紅色暴雨警告信號，為今年首次，歷時1小時後，天文台在下午6時15分改發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台表示，大嶼山及港島多處地區在下午錄得約50毫米雨量，而大嶼山南部、南丫島、長洲及赤柱更錄得超過100毫米雨量。雷暴警告現正生效。

天文台在今早8時10分一度發出黃色暴雨警告信號，其後於早上9時35分取消，歷時約個半小時後，在下午3時30分再度發出黃色暴雨警告信號。受大雨及水浸影響，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，或引致山洪暴發，天文台提醒市民應遠離河道及應密切留意天氣情況，以防止可能引致的損失。

另外，教育局宣布，所有夜校今晚停課，正在上課的學校應繼續上課直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

隨着影響廣東的一道低壓槽移向華南內陸，未來一兩日沿岸地區天色逐漸好轉，但仍有幾陣驟雨。天文台預測明日(2日)日間雨勢減弱，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏27至32度，吹和緩偏東風，明日轉吹南至西南風；展望周四(3日)天氣酷熱，周五、周六(4日及5日)初時有大驟雨及雷暴，下周日(6日)部分時間有陽光及酷熱。