香港仔南避風塘火燒連環船逾5小時被救熄　煙霧襲民居當局籲關門窗

香港仔鴨脷洲海旁道香港仔南避風塘，今日(27日)凌晨2時34分，在離岸約200米外海面有兩艘船起火冒煙，現場火光熊熊，期間更傳出多次爆炸巨響，冒出的烈燄席捲半空，遠處清晰可見。至今晨4時44分，消防把火警升為三級。截至今晨約5時半，火勢波及12艘船。警方呼籲船主盡快移走船隻，免被火勢波及。火勢於上午7時32分受到包圍，8時08分受到控制，並於8時40分大致被救熄。

期間，消防派出多輛消防車到場救援，包括危險物質處理車、呼吸器櫃；消防動用11座滅火輪水炮、8條喉及4隊煙帽隊灌救。同時，現場最少有17男11女需要疏散，1名男童因吸入濃煙不適送院治理，暫時未知是否有其他人被困或受傷。據了解，吸入濃煙男童年約12歲，住在其中一艘被焚毀的遊艇，他被帶離火場至附近水警基地時，吸入濃煙不適，救護員把他送院治理。

至早上6時許，多艘消防輪不斷射水，火勢逐漸受控，避風塘上空白煙瀰漫，濃煙隨風飄散到港島多個地區。環境保護署表示，現場濃煙猛烈，雖然港島南區空氣監測站的數據暫時未見異常，但港島區（特別是港島南區）的市民仍可能會受到隨風飄散的煙霧和異味影響，市民可關閉門窗及保持鎮定。

現場消息稱，事發時有兩艘停泊在上址避風塘的遊艇首先起火，詎料火勢一發不可收拾，並波及相鄰多艘船隻，連成一片範圍達百米的火海，其後有泊於附近船隻的船主到場，並駕乘小艇駛近火警現場了解。

為了方便救援，警方封鎖道路。運輸署宣布深灣道(來回方向)近南朗山道的全線仍然封閉，港島路線:48,72A,75 巴士路線須改道行駛。