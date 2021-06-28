黑色暴雨警告生效　部分地區雨量超過150毫米

香港天文台在今日(28日)上午8時20分，改發今年首個黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避，所有上午校及全日制學校今日停課，至早上10時34分，教育局宣布所有日校（包括下午校）今日停課。

因一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來大雨及雷暴，天文台在上午5時05分發出黃色暴雨警告信號；至5時55分改發紅色暴雨警告。而本港今早多處地區錄得超過70毫米雨量，港島西、大嶼山及南丫島的雨量更超過150毫米。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞，天文台提醒家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布，在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。同時，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道，並應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

政府宣布，所有社區疫苗接種中心仍然開放，但疫苗接種服務現已暫停。如黑色暴雨警告信號於正常服務時間結束前取消，接種中心將會盡快恢復疫苗接種服務。在社區疫苗接種中心暫停服務期間，受影響接種人士的預約會自動延期。

社會福利署宣布，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內，仍然會開放，繼續照顧留在中心的人士。

立法會秘書處亦表示，由於天文台已發出黑色暴雨警告信號，立法會公共申訴辦事處暫停服務。此外，立法會綜合大樓的公眾服務，包括立法會圖書館和立法會檔案館，亦會暫停。當黑色暴雨警告信號取消後，各項服務將於2小時後恢復正常；若黑色暴雨警告信號於下午3時或以後取消，各項服務則會全日暫停。

另外，司法機構亦宣布，今早所有法院/審裁處的聆訊會延期。黑色暴雨警告信號如在上午11時或以後仍然生效，今日下午所有法院/審裁處的聆訊亦會延期。另外，法院/審裁處的登記處及辦事處亦會暫停辦公，並會在切實可行的範圍內，盡快在黑色暴雨警告信號取消後2小時內重開。

預測今日大致多雲，有驟雨，初時雨勢頗大及有狂風雷暴，日間最高氣溫約攝氏29度，吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁，最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等；展望明日(29日)天氣仍然不穩定，隨後數日天色逐漸好轉，本周後期日間酷熱。